Century Age of Ashes arriverà in Accesso Anticipato a febbraio 2021

Arrivano nuove notizie legate prettamente a Century Age of Ashes, titolo annunciato nel corso dei The Game Awards 2020, in cui sono stati fatti vedere alcuni elementi decisamente interessanti per la produzione. L’opera è attualmente disponibile su Steam attraverso una Beta, dove per potervi accedere dovrete richiedere l’accesso direttamente gli sviluppatori, ma sembra che a partire dal 2021 inizi a muoversi qualcosa per il prodotto free to play.

Difatti, Playwing LTD, ossia la software house responsabile alla realizzazione e alla pubblicazione di Century Age of Ashes lancerà ufficialmente la produzione in Early Access a partire da febbraio 2021. Intanto, ecco le parole espresse dall’Art Director, Pascal Barret: