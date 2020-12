Cyberpunk 2077: il nuovo aggiornamento risolve alcuni problemi

Ancora ci sembra assurdo che Cyberpunk 2077 sia finalmente uscito. Passata quasi una decade, l’ultima sudata fatica di CD Projekt RED è finalmente stata pubblicata ed è giocabile su tutte le piattaforme attuali. Sebbene il titolo giri ottimamente sulle console di nuova generazione (pur essendo, al momento, solo in retrocompatibilità) e su PC, sul resto delle console ha evidenti problemi tecnici.

Lavorando giorno e notte, lo studio polacco ha tuttavia pubblicato in queste ore un hotfix che aggiorna la produzione alla versione 1.04. Mentre qui potete vedere la lista ufficiale delle varie risoluzioni, vi anticipiamo che l’update mira al miglioramento della stabilità, così come all’eliminazione di moltissimi bug. Inoltre, risolve il grave problema della sequenza braindance che pare fosse maggiore causa di attacchi epilettici per i soggetti più sensibili.

In alcuni casi, relativi prinicpalmente relativi alle console, l’aggiornamento migliora i riflessi, risolve un problema legato ai Trofei di PS4 e un PT-BR VO mancante per Xbox. Cyberpunk 2077 è ora disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. In retrocompatibilità su Xbox Series X|S e PlayStation 5.