Genshin Impact: il nuovo aggiornamento introdurrà due personaggi e una mappa

MiHoYo ha recentemente svelato alcune novità in arrivo per il free to play Genshin Impact, Gatcha Game disponibile attualmente su PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile. Soprannominato The Calk Prince and Dragon, l’update atteso dai giocatori arriverà nella giornata del 23 novembre, grazie al quale introdurrà nuove aggiunte e non solo.

L’aggiornamento in questione introdurrà una nuova mappa montuosa: Dragonspine, situata a sud di Mondstadt. Inoltre, data la regione, i giocatori avranno a che fare con una meccaniche legata al freddo, ossia la barra Sheer Cold. Quindi, i player dovranno fare qualsiasi cosa per trovare delle fonti di calore e questo influirà sia sull’esplorazione che sul combattimento. Una volta arrivati sul posto, gli utenti potranno prendere parte ad un nuovo evento stagionale, chiamato esattamente come l’update in questione.

Come se non bastasse, MiHoYO ha pensato anche di introdurre nuovi personaggi cinque stelle: Albedo e Ganyu. Ecco una breve descrizione dei character: