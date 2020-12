PUBG Mobile banna 1,49 milioni di account

Non c’è niente di peggio nei videogiochi degli imbroglioni. PUBG Mobile non è estraneo a questo problema. Il sistema anti-cheat in-game vieta milioni di account ogni settimana. Nel rapporto settimanale dal 4 al 10 dicembre , Tencent ha riferito che 1.498.044 account sono stati vietati per l’utilizzo di cheat.

Esistono diversi hack che i truffatori usano per ottenere un vantaggio ingiusto nel gioco. La maggior parte degli account è stata bandita per l’utilizzo di hack di mira automatica. Ecco l’esatta distribuzione degli account vietati: Visione a raggi X: 24 percento

Trucchi con mira automatica: 26 percento

Hack di velocità: 16 percento

Modifica del danno ad area: 10 percento

Modifica del modello del personaggio: sette percento

Altri: 17 percento Ciò che rende gli hacker ancora più fastidiosi in PUBG Mobile è che sono distribuiti a tutti i livelli del gioco. Anche un giocatore conquistatore può incontrare degli hacker nel gioco. Ecco la distribuzione in base al grado degli account vietati nell’ultima settimana:

Conquistatore: due percento

Asso: otto percento

Corona: 12 percento

Diamante: 14 percento

Platino: 13 percento

Oro: 11 percento

Argento: 11 percento

Bronzo: 29 percento PUBG Mobile ha anche pubblicato un video sui suoi social media oggi, consigliando ai giocatori come proteggere i propri account dagli hacker. Ha suggerito di mantenere una nuova password per ogni account, abilitando l’autenticazione a due fattori, cambiando le password ogni sei mesi e non condividendo mai le informazioni sull’account con nessuno.