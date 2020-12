Team Secret annuncia il team Wild Rift

Team Secret ha finalmente confermato che stanno formando una squadra di Esport per il nuovo MOBA mobile di Riot Games, League of Legends: Wild Rift.

La divisione Wild Rift di Team Secret avrà sede nelle Filippine, in modo simile a come lavorano gli altri team di Esport come i loro team PUBG Mobile dalla Thailandia e dalla Malesia, le loro squadre Dota 2 e Rainbow Six Siege dalle regioni europee e la loro squadra League of Legends dal Vietnam .

Secret dice che mira a “costruire un campione nazionale” con la squadra con sede nelle Filippine che può competere a livello internazionale nei prossimi tornei Wild Rift .

Il Team Secret non ha ancora rivelato il suo elenco completo di Wild Rift, ma ha già pubblicato una foto teaser del primo membro del team.