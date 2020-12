Bucks Gaming Partners con Spectrum Industries

Il produttore di mobili per l’istruzione e l’informatica con sede nel Wisconsin Spectrum Industries ha collaborato con il franchise Bucks Gaming NBA 2K League di Milwaukee Bucks per fornire attrezzature alle organizzazioni non profit e alle scuole superiori dell’area e per sviluppare e testare la linea dell’azienda di mobili relativi agli Esport.

I termini finanziari non sono stati divulgati.

Le organizzazioni non profit e le scuole locali interessate ad avviare un programma di Esport sono invitate a richiedere la possibilità di vincere sistemi di gioco e mobili per avviare il loro programma di Esport. Verrà selezionata una candidatura, in base all’annuncio.

Le organizzazioni collaboreranno anche su mobili e design di prodotti Esport, con i giocatori e il personale di Bucks Gaming che lavoreranno “a stretto contatto con Spectrum Industries per sviluppare e migliorare le sue attuali linee di prodotti Esport”. Aiuteranno anche con i test e il “processo di campionamento di gruppo”. La collaborazione sarà documentata attraverso una “serie di video di una stagione”.

Gli altri partner di Bucks Gaming includono Alienware , Kohler , Raynor Gaming e KwikTrip .