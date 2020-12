EDGE: ecco i migliori titoli di questa generazione

L’anno che sta per andarsene, ovvero il 2020, ci ha portato in dote la nuova generazione di console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questo sta a significare che PlayStation 4 e Xbox One stanno pian piano effettuando il cambio di consegne, regalandoci in questi anni molti giochi indimenticabili. La rivista britannica EDGE ha deciso di eleggere i migliori, suscitando molte polemiche.

Già, perché i redattori di EDGE hanno proposto un elenco di dodici titoli, escludendo giochi del calibro di The Last of Us Part II (e a nostro avviso già questa è una grave mancanza), God of War e Sekiro Shadows Die Twice (gli ultimi GOTY dei The Game Awards 2020). Inoltre, nell’elenco non è presente nessuna esclusiva targata Microsoft, oltre all’apprezzatissimo Animal Crossing: New Horizons. Si tratta davvero dei migliori giochi della generazione? Giudicate voi: