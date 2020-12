Cyberpunk 2077: conquista il primo posto nelle classifiche UK

Cyberpunk 2077è riuscito, nonostante i vari problemi, a conquistare il primo posto delle classifiche di vendita al dettaglio nel Regno Unito questa settimana. L’attesissimo gioco di ruolo fantascientifico di CD Projekt Red segue il titolo dell’anno The Last of Us: Part II nelle classifiche mondiali; ovviamente, un numero enorme di vendite di Cyberpunk, in particolare su PC, sarà stato scaricato tramite download, che non viene tracciato. Il 60% delle vendite del gioco di ruolo è arrivato su PS4, con il 35% su Xbox One e il resto su PC. Per il momento, i giochi che hanno fatto registrare record di vendite nei primi giorni nel Regno Unito sono FIFA 21, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Animal Crossing: New Horizons e Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il titolo è ora il favorito per essere incoronato il numero uno di Natale di quest’anno, ma lo segue pericolosamente da vicino Animal Crossing: New Horizons al terzo posto. Immortals: Fenyx Risig, scende dal numero 11 al numero 17 con un calo delle vendite del 45% (che è un calo relativamente piccolo per un gioco nella sua seconda settimana in vendita). Questa settimana, è la versione Switch la più venduta, e nel complesso la versione Switch è ora la versione più popolare del gioco d’avventura di Ubisoft in stile Zelda. Le vendite del gioco Nintendo sono aumentate costantemente ogni settimana per più di un mese (le vendite sono aumentate dell’8% questa settimana) ed è vicino a superare Call of Duty: Black Ops Cold War (vendite in calo del 2% questa settimana) al secondo posto. Di seguito trovi la Top Ten dei giochi più venduti in UK fino al 12 di cembre: