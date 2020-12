La sicurezza nell’entertainment mobile: arrivano gli smartphone di Kaspersky, a prova di hacker

Cresce sempre di più l’utenza digitale, che utilizza gli smartphone per accedere a contenuti legati all’intrattenimento.

Secondo le stime di ‘Global E&M Outlook 2020-2024’ di PwC, rapporto incentrato sui mercati dell’entertainment virtuale – dai videogames agli Esports, fino ai libri e al cinema – emerge infatti come il consumo di dati da smartphone è in crescita rispetto a quello sui dispositivi fissi, con previsioni di sorpasso della tecnologia mobile nei prossimi anni.

I dati, in aumento, riguardano dunque vari comparti, e hanno stimolato, di riflesso, la vivacità degli operatori del settore, dai fornitori di contenuti alle piattaforme specializzate, passando per i produttori di hardware e software.

L’ultima novità, che fa leva sull’importante questione della sicurezza e della tutela della privacy in ambito informatico, viene da Kaspersky, azienda con sede a Mosca e attiva dal 1996 nella progettazione di software e servizi di sicurezza digitale.

Pare, come emerge dalle dichiarazioni del CEO Evgenij Kaspersky alla Russian Information Agency Novosti, che l’azienda stia lavorando alla progettazione di uno smartphone capace di bloccare in toto gli eventuali tentativi di hackeraggio e ogni forma di virus, grazie a pacchetti antivirus in dotazione, anche se pensato per funzionalità essenziali.

La stessa azienda russa, del resto, è attiva anche nella cybersicurezza in campo entertainment, come conferma la partnership con REPLY Totem Esports nel settore del gaming online, promossa dallo slogan “la sicurezza non è un gioco”.

E, proprio perché la sicurezza non è un gioco, anche gli operatori di settore, su più livelli, si stanno adoperando per garantire agli utenti un’esperienza di svago via “mobile” all’insegna dell’affidabilità.

Lo confermano, ad esempio, i migliori casino online, ovvero quelli con licenza AAMS (ADM), che sono sempre più sensibili al tema della sicurezza mobile, dato che crescenti sono gli accessi tramite app (+2%, a livello globale, stando al rapporto Digital 2019 di We Are Social e Hootsuite).

Sempre se le app (per iOS o Android) sono presenti nell’offerta degli operatori stessi, va detto che i protocolli per la sicurezza, in questo caso, spaziano dalla protezione rispetto ai tentativi di phishing e arrivano all’intercettazione, e relativo blocco, di malware e virus. Le migliori app di settore, in questo ambito, sono premiate dagli EGR Awards, che nell’ultima edizione del 2020 hanno visto in cima alla classifica le applicazioni proposte da Sisal.

Novità, in materia di sicurezza “mobile”, vengono anche da nuove collaborazioni destinate alla protezione dei minori. É il caso della partnership tra Vodafone e Disney, che di recente ha presentato uno smartwatch, “Neo”, destinato ai più piccoli, – con tanto di personaggi noti al pubblico dei piccini – ma, soprattutto, controllabile dai genitori tramite la “Vodafone Smart App”, per consentire agli adulti di seguire passo passo le esperienze digitali dei figli, senza privare le nuove generazioni di un sempre più imminente futuro digitale.