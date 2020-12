Regali di Natale 2020: i nostri consigli per il regalo perfetto

Siamo giunti nel periodo dell’anno più bello di tutti, ovvero quello natalizio. Nonostante il bruttissimo anno trascorso, in molti stanno tentando di allentare la tensione trovare un po’ di tranquillità buttandosi nello shopping natalizio. E come ogni anno, in molti sono ancora alle prese su cosa regalare per se stessi o per qualche parente/amico. Non preoccupatevi se siete in alto mare con i regali e avete poche idee (e magari pochi soldi). Come sempre, siamo giunti noi in vostro soccorso! Di seguito i nostri consigli più utili per i Regali di Natale 2020.

Regali di Natale 2020: un gioco è sempre la scelta migliore!

Il 2020 ci ha regalato tanti titoli di spessore e regalare un gioco fa fare sempre la sua bella figura. Ma quale gioco acquistare? La scelta deve sempre essere dettata dal budget a disposizione, ma soprattutto in rete è possibile accedere a sconti e tagli di prezzo eccezionali in occasione del Natale. Tra i giochi che vi consigliamo, sicuramente non possono non esserci The Last of Us Part II, Dreams, Ghost of Tsushima (PlayStation 4), Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: The Origami King, Super Mario 3D All-Stars, Hyrule Warriors: L’era della calamità (Nintendo Switch), mentre per i possessori di Xbox è consigliabile regalare direttamente un abbonamento Xbox Game Pass.

Tra gli altri giochi che vi consigliamo, troviamo i classici FIFA 21 e PES 2021, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Resident Evil 3, Assassin’s Creed Valhalla, mentre i possessori di un portafoglio bello pieno possono optare per un grandissimo e graditissimo regalo: Mario Kart Live: Home Circuit.

Accessori… ma nei limiti di budget!

Una delle opzioni che negli ultimi anni è assai consigliata come regalo è sicuramente quella di omaggiare voi stessi o altre persone con un accessorio per console o PC. Questi hanno delle fasce di prezzo che vanno dall’economica a quella “prendi il mio rene”. Chiaramente bisogna sempre dare uno sguardo ai prezzi, ma basta essere attenti per riuscire a mettere le mani su prodotti che offrono qualità a prezzi contenuti. Per andare sul sicuro, un paio di cuffie da gaming risulteranno sempre apprezzate, ma anche combo mouse e tastiera (sempre da gaming) sono una valida alternativa al classico headset. Tra le opzioni low-budget invece troviamo mousepad, poggia-cuffie o custodie per conservare portatili o console (magarti Switch). Volete consigli su periferiche specifiche? Vi invitiamo a leggere il nostro articolo natalizio dedicato.

Regali di Natale 2020: andiamo sul digitale!

Se le vostre casse sono vuote e cercate di spendere poco, ma riuscire comunque ad accontentare il destinatario del regalo di Natale, l’opzione migliore è sempre l’acquisto di card con codici riscattabili. Un dono sempre gradito e che non farà mai storcere il naso a nessuno. Ai possessori di console PlayStation è possibile regalare un abbonamento PlayStation Plus o una card con credito PlayStation Store. Ai possessori di Xbox saranno sicuramente graditi un abbonamento Xbox Live Gold o uno a Xbox Game Pass (come abbiamo detto prima). I possessori di Switch invece possono essere accontentati con un abbonamento Nintendo Switch Online o del credito per l’eShop.

Ovviamente, ci sono altre card che possono essere regalate ai più (o a se stessi): Ricariche Steam, Origin Access, Riot Points (League of Legends), V-Bucks (Fortnite), ricariche Blizzard, ma anche abbonamenti Netflix, Disney Plus oppure addirittura carte regalo pre-caricate da spendere presso alcuni retailer (per esempio GameStop o MediaWorld).

Gadget… un gadget è per sempre!

Tra le opzioni relative ai Regali di Natale troviamo sempre i classici gadget. Questi risultano essere dei regali sempre apprezzati e soprattutto, non richiedono un grosso dispendio di soldi per essere acquistati. Possiamo optare per i classici cappelli, magliette o felpe, passando per mug (tazze), lampade o per qualche portachiavi (proprio per coloro che hanno un budget limitatissimo). Ovviamente, la scelta migliore può sempre ricadere su Funko POP!, statuette e action figure legati al videogioco o al personaggio preferito del destinatario. Da non trascurare anche i Cable Guy, ovvero le basi di ricarica wireless basate sui personaggi videoludici (ci sono Crash, Spyro, ma anche tanti altri). Tra i tanti regali apprezzati, immancabili sono anche i Monopoly a tema videogame o anime (ma anche serie TV), che negli ultimi anni vengono prodotti a bizzeffe.

Ricapitolando il tutto, con un budget di 50 euro o superiore, la scelta migliore resta sempre un gioco; Con un budget inferiore, le opzioni migliori sono card con codici riscattabili, statue o action figure e magari qualche felpa griffata. Per coloro che invece hanno un massimo di 20 euro da spendere, le opzioni migliori restano sempre una statua Funko, un mug o un portachiavi. Speriamo di esservi stati utili e soprattutto, vi invitiamo ad accelerare con l’acquisto dei regali… il Natale è dietro l’angolo!