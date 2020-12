Cyberpunk 2077: CDPR si scusa con i possessori di PS4 e Xbox One

Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, si è rivolto ai social media per scusarsi per non aver mostrato l’aspetto e il funzionamento del suo ultimo gioco di ruolo su una PlayStation 4 e Xbox One base prima del lancio della scorsa settimana. In una dichiarazione, il team polacco ha dichiarato:

Prima di tutto, vorremmo iniziare scusandoci per non aver mostrato il gioco su console last-gen di base prima della sua anteprima e, di conseguenza, non permettendoti di fare un decisione sull’acquisto. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a renderlo migliore su PlayStation 4 e Xbox One.Non faranno sembrare il gioco su last-gen come se fosse in esecuzione su un PC con specifiche elevate o su una console di nuova generazione, ma sarà più vicino a quell’esperienza di quanto non lo sia ora.

Di conseguenza, lo studio sta rendendo ampiamente disponibili rimborsi sia digitali che fisici a coloro che hanno acquistato il gioco. Abbiamo già visto accenni a questo a partire dal fine settimana , ma CD Projekt Red ora afferma che puoi utilizzare il sistema di rimborso PSN per riavere i tuoi soldi. Per le copie in scatola, prima prova a ottenere un rimborso dal negozio da cui l’hai acquistata. Se non funziona, contatta [email protected] L’indirizzo e-mail rimane attivo per una settimana, fino al 21 dicembre 2020. CD Projekt Red chiede ai possessori di PS4 e Xbox One di pazientare, poiché si sta cercando di porre rimedio ai problemi riguardanti le versioni di Cyberpunk 2077 su console base introducendo due importanti patch a gennaio e febbraio. Un altro aggiornamento è previsto per la prossima settimana o giù di lì, ma lo sviluppatore ritiene che i peggiori problemi che i giocatori PS4 dovranno affrontare nei prossimi mesi saranno risolti. Le conseguenze del lancio di Cyberpunk 2077 la scorsa settimana sono state ben documentate poiché segnalazioni di difetti tecnici hanno iniziato a colpire Internet non appena l’RPG è diventato disponibile. Secondo Digital Foundry la versione PS4 scendeva fino a 15 fotogrammi al secondo a 720p.