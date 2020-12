Granblue Fantasy Versus: aggiunti nuovi DLC e personaggi

Il DLC del personaggio Yuel, di Granblue Fantasy: Versus Season 2, verrà lanciato il 14 dicembre e il combattente annunciato di recente Anre seguirà a fine gennaio 2021, hanno annunciato l’editore Cygames e lo sviluppatore Arc System Works. Inoltre, le società hanno descritto in dettaglio l’aggiornamento della versione 2.21 previsto per il 14 dicembre, l’aggiornamento della versione 2.22 prevista per fine dicembre e l’aggiornamento 2.30 della versione prevista per febbraio 2021. Di seguito trovi una panoramica dei nuovi DLC e dei nuovi eventi:

Personaggi

Yuel (doppiato da Kana Ueda)

Una giovane donna che intraprende un viaggio con la grande missione di restaurare la famiglia reale perduta che la sua stessa ha servito molto tempo fa. Si oppone al suo terribile destino insieme alla migliore amica Societte. Elusiva e dallo spirito libero, è la creatrice dell’umore dell’equipaggio. Con il suo corpo flessibile e le sue spade gemelle, combatte con grazia con mosse che ricordano la danza mentre manipola una fiamma unica chiamata fiamma volpe. Personaggio veloce e veloce che eccelle a distanza ravvicinata. La sua posizione unica di Terza danza limita parte della sua mobilità, ma le consente di contrastare rapidamente attacchi e confusioni in arrivo.

Anre (doppiato da Ryuusei Nakao)

Personaggio a distanza con normali di lunga portata e possibilità di parata. Utilizza una vasta gamma di abilità di difesa per controllare il ritmo della partita e spegnere i tuoi nemici.

Maggiori informazioni sull’aggiornamento qui.

Prossimi eventi

Boss Battle Time Attack (15-20 dicembre) – Prossima battaglia con il boss: Yggdrasil!

(15-20 dicembre) – Prossima battaglia con il boss: Yggdrasil! GBVS: Blitz (8-10 gennaio) – Affronta giocatori dello stesso livello di abilità in un evento classificato a tempo limitato.

Disponibile nella versione 2.30 di febbraio 2021

Nuovi capitoli verranno aggiunti alla storia della modalità RPG! Missione principale: episodi da 46 a 50. Granblue Fantasy: Versus è ora disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam in tutto il mondo.