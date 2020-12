Shakedown Hawaii: in arrivo su PS5 il 15 dicembre

Vblank Entertainment lancerà Shakedown: Hawaii per PlayStation 5 il 15 dicembre, ha annunciato lo sviluppatore . Gli utenti che hanno acquistato il gioco su PlayStation 4, PlayStation 3 o PS Vita possono scaricare la versione PlayStation 5 senza costi aggiuntivi. Il gioco d’azione open world a 16 bit è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4, Switch, PS Vita e PC tramite Epic Games Store a maggio 2019, seguito da 3DS a settembre 2019, Wii a luglio 2020, PlayStation 3 e Wii U ad agosto 2020 e Steam nell’ottobre 2020. La versione PlayStation 5 di Shakedown: Hawaii include tutti gli ultimi aggiornamenti, oltre al supporto del controller wireless Dual Sense. Di seguito una panoramica del titolo:

Supporto Dual Sense

Shakedown: Hawaii supporta i grilletti adattivi del controller Dual Sense, conferendo alle armi una sensazione più distinta su PlayStation 5. Offre anche un livello di vibrazione completamente nuovo, ben oltre quello della versione PlayStation 4. Sia che tu scelga di utilizzare i grilletti o di optare per i twin-stick, la vibrazione potenziata assicura che ogni azione abbia una reazione molto più forte. Queste nuove funzionalità sono davvero fantastiche (se lo dico io stesso). Ovviamente, se vuoi mantenere l’esperienza più retrò, entrambe le funzionalità possono essere attivate o disattivate indipendentemente dal menu delle opzioni.

Set di trofei ampliato con trofeo di platino

Questo porta un trofeo ampliato su PlayStation 5, incluso il tanto richiesto Platinum. Il nuovo set sfrutta gli ultimi miglioramenti, inclusi i trofei dei progressi (che mostrano quanto sei vicino a raggiungerli). Il completamento della modalità Storia verrà visualizzato anche su una scheda attività e potrai utilizzarla per tornare direttamente al gioco. Poiché queste nuove funzionalità non sono disponibili su tutte le piattaforme legacy, il set di trofei e le classifiche della versione PlayStation 5 saranno separati da quelli per PS Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4. Tuttavia, questo consente loro di attingere alle ultime novità e ai migliori che PlayStation ha da offrire.

Dimmi di più!

Se hai già giocato alla versione originale sulle piattaforme precedenti, non c’è mai stato un momento migliore per dargli un secondo play-through, specialmente con la nuova modalità di difficoltà. Shakedown: Hawaii ha visto The Mogul Update, Full Tank Update, Shake-Up Update, per non parlare degli aggiornamenti più piccoli.