Intel Core i9 11900k potrebbe raggiungere 5.3Ghz

I nuovi processori targati Intel sono ormai alle porte, facendo così arrivare il nuovo chipset Rocket Lake S in tutti i nostri PC. Tuttavia, diversi utenti Twitter hanno pubblicato delle prove secondo cui il modello i9 11900k sarebbe in grado di raggiungere fino a 5.3Ghz in overclock.

Molto probabilmente, la nuova produzione targata Intel è in grado di arrivare alla somma sopracitata grazie al sistema TVB (Thermal Velocity Boost). Precisamente, impostando il boost full-core si arriva a 4.8Ghz, mentre con singolo superiamo la soglia del 5. Non sappiamo ancora al data di rilascio precisa, ma senza alcun dubbio possiamo dire di essere davanti ad una nuova generazione di CPU.

finally i can talk about this freely

RKL i9 11900K specs

base: 3,5 GHz

turbo 1C TVB: 5,3 GHz

turbo 8C TVB: 4,8 GHz

PL1 and PL2 are 125 and 250W respectively

alll is very similar to CML as you can see

— davidbepo (5 GHz overload) (@davidbepo) December 11, 2020