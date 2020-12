Classifica italiana: FIFA 21 continua ad essere primo

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 49 di questo 2020, dal 30 novembre al 6 dicembre. Dopo la momentanea presenza in cima di COD Black Ops Cold War, per la terza settimana consecutiva FIFA 21 è in testa alla classifica (nella versione PlayStation 4). Podio completato da due titoli Nintendo Switch, Animal Crossing:New Horizons e Minecraft: Nintendo Switch Edition. Per la classifica PC, primo posto per un altro calcistico, il manageriale Football Manager 2021, con FIFA 21 terzo. Qui sotto potete vedere tutte le top10 della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

3 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

4 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

5 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 RING FIT ADVENTURE SWITCH

8 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

9 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

10 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH

CONSOLE

1 FIFA 21 PS4

2 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

3 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

4 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

5 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 RING FIT ADVENTURE SWITCH

8 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

9 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

10 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2021 PC

2 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PC

3 FIFA 21 PC

4 THE SIMS 4 PC

5 GREEDFALL PC

6 GRAND THEFT AUTO V PC

7 FARMING SIMULATOR 19 PC

8 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY PC

9 DARK SOULS III PC

10 WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR – SOULSTORM PC