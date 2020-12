One Piece Pirate Warriors 4: Kozuki Oden nel prossimo DLC

Oggi Bandai Namco ha rivelato il prossimo personaggio DLC per One Piece Pirate Warriors 4. Si tratta di Kozuki Oden, che si unirà a Kinemon e Okiku nel terzo (e per ora ultimo) pacchetto DLC del gioco. Con il Jump Festa in arrivo, vedremo se ce ne saranno di più.

I tre personaggi arriveranno all’interno del gioco il 17 dicembre, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione, sui canali social di Bandai Namco è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del nuovo personaggio di One Piece Pirate Warriors 4 attraverso il sito ufficiale Bandai Namco:

Kozuki Oden è il Daimyo di Kuri e il figlio del precedente shogun Kozuki Sukiyaki.

Perfettamente ambidestro, padroneggia lo stile di combattimento con due spade i cui effetti sono amplificati dalla sua enorme potenza.

Kozuki Oden sarà il terzo e ultimo personaggio del terzo Character Pack.

Tutti i Character Pack sono inclusi nel Character Pass o possono essere acquistati individualmente.