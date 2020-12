iTek annuncia delle nuove sedie da gaming

iTek ha annunciato l’arrivo di una nuova gamma di sedie da gaming. Queste ultime saranno disponibili in ben quattro versioni differenti, in modo da appagare tutti i tipi di giocatori. I nomi di queste ultime sono RHOMBUS, PLAYCOM, 4 CREATORS e SCOUT.

Ogni lineup offre un materiale e colorazione diversa. Ovviamente, non mancherà il logo rinnovato di iTek. Il prezzo per ogni prodotto è variabile, in base a cosa viene scelto, e si parte dai 99 euro, fino ad arrivare ai 219. Insomma, siamo in una fascia nettamente inferiore rispetto ai competitor attualmente presenti sul mercato.