Werewolf The Apocalypse Earthblood: nuovo gameplay trailer

Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide hanno fatto uscire un nuovo filmato riguardo a Werewolf The Apocalypse Earthblood. Si tratta di un gameplay trailer di quasi sette minuti, con tanto di commento degli sviluppatori, che da un primo sguardo sul gioco.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Abbraccia il potere del Lupo Mannaro in Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Scopri di più sulle forme, le capacità e le abilità di Cahal, un lupo mannaro in esilio tornato per prendere parte a una sanguinosa campagna contro la malvagia società petrolifera e del gas Endron, mentre i nostri sviluppatori ti guidano attraverso il mondo delle tenebre in questo video gameplay commentato .

Inizialmente previsto per il 2020, il gioco arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC il 4 febbraio 2021.

Questa la descrizione di Werewolf The Apocalypse Earthblood attraverso la pagina di Epic Games Store:

Un’esperienza unica piena di combattimenti selvaggi e avventure mistiche, ispirata al famoso gioco di ruolo.

Sei Cahal, un potente Garou che ha scelto di andare in esilio dopo aver perso il controllo della sua rabbia distruttiva. Puoi trasformarti in un lupo e in un Crinos, un’enorme bestia feroce. Devi padroneggiare le tre forme e poteri di umano, lupo e Crinos per punire coloro che contaminano Gaia, la Madre Terra. Ma il tuo peggior nemico sei te stesso: se non trattieni la tua rabbia, ti distruggerai ancora una volta…

Ogni forma ha i suoi vantaggi: il lupo può intrufolarsi inosservato, Cahal come umano può interagire con altre persone e il lupo mannaro può scatenare la sua rabbia per fare a pezzi i nemici. Questa rabbia è la tua più grande risorsa ma anche la tua debolezza …

Nella sua ricerca di redenzione e sangue, Cahal gioca un ruolo cruciale nella grande guerra tra Garou ed Endron, una potente compagnia petrolifera al servizio del Wyrm, uno spirito distruttivo che devasta il pianeta.