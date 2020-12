Hunting Simulator 2 arriverà nel 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series X

NACON e lo studio Neopica annunciano che Hunting Simulator 2 sarà disponibile sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S la prossima primavera. Nel frattempo, i giocatori in possesso di PlayStation 4, Xbox One e PC possono ora accedere a un aggiornamento gratuito per Hunting Simulator 2.

Disponibile dal 25 giugno, questo nuovo gioco di simulazione di caccia creato da Neopica prosegue il suo sviluppo e ora include nuovi contenuti e molti miglioramenti tecnici per un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente. Tra i nuovi contenuti, Hunting Simulator 2 offre nuove varietà rare per 27 degli animali inclusi nel gioco. Esplorando le vaste ambientazioni, i giocatori in cerca delle loro prede avranno la possibilità di vedere questi animali eccezionali. Anche se non sarà possibile cacciarli tutti, il gioco rispetta le vere regole in termini di specie protette, ma sarà possibile sbloccare nuovi trofei di esplorazione. Questo aggiornamento gratuito include anche miglioramenti rispetto alla grafica, all’illuminazione all’interno del gioco, così come all’interfaccia e alle iterazioni di vibrazione.

Avendo già conquistato molti giocatori su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Hunting Simulator 2 si prepara al lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X, Xbox Series S. Saranno inclusi ulteriori miglioramenti grafici e contenuti aggiuntivi per offrire ancora più realismo. Ulteriori informazioni saranno disponibili in seguito.