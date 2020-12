Electronic Arts acquista Codemasters, superando Take-Two Interactive

Electronic Arts ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire Codemasters, superando l’offerta fatta a novembre da Take-Two Interactive. Electronic Arts acquisirà Codemasters per 1,2 miliardi di dollari, con l’acquisizione che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021.

“Electronic Arts e Codemasters hanno l’ambizione condivisa di guidare la categoria delle videogiochi di guida”, ha dichiarato Gerhard Florin, presidente di Codemasters, in un comunicato stampa. “Il consiglio di amministrazione di Codemasters crede fermamente che la società trarrebbe vantaggio dalle conoscenze, dalle risorse e dall’ampia scala globale di EA, sia nel complesso che nello specifico nel settore delle corse. Riteniamo che questa unione fornirà un futuro entusiasmante e prospero per Codemasters, consentendo ai nostri team di creare, lanciare e fornire servizi di giochi più grandi e migliori per un pubblico estremamente appassionato “.

Il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson ha aggiunto: “Crediamo che ci sia un’opportunità davvero interessante nel riunire Codemasters ed Electronic Arts per creare nuovi giochi di corse sorprendenti e innovativi per i fan. Il nostro settore sta crescendo, la categoria delle corse sta crescendo e insieme saremo posizionati per guidare una nuova era dell’intrattenimento dei racing game. Da molti anni ammiriamo il talento creativo e i giochi di alta qualità di Codemasters. Con la piena influenza della tecnologia di EA, l’esperienza della piattaforma e la portata globale, questa combinazione ci consentirà di far crescere i nostri franchise esistenti e offrire più esperienze di corsa che definiscono il settore, ad una base di fan globale. Siamo lieti che entrambi i nostri consigli di amministrazione stiano raccomandando questa transazione e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a un team così entusiasmante e talentuoso nella famiglia di Electronic Arts “.