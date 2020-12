Hitman 3: Agente 47 in Arabia Saudita nell’opening ufficiale

Hitman 3 arriverà tra poco più di un mese e, quando lo farà, il nuovo titolo della IO Interactive porrà la parola “fine” alla serie del Mondo dell’Assassinio. Proprio per l’ormai imminente lancio, la casa di sviluppo ha deciso di rilanciare un nuovo trailer.

La nuova cinematica vede l’Agente 47 metter piede in Arabia Saudita per andare contro il gruppo Providence. Il trailer, che potete trovare in calce, si chiude con l’assassino che salta da un aereo diretto a Dubai, una delle location mostrate fino ad ora per l’ultima produzione targata IO Interactive.

GamesVillage vi ricorda che Hitman 3 sarà disponibile dal 21 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

Inoltre, sulle console di nuova generazione, il titolo girerà a 4K e 60 fps con, in più, l’aggiunta del supporto al feedback aptico per il DualSense di PlayStation 5. Infine, qui potrete trovare i requisiti per la versione PC.