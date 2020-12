Intel Extreme Masters Katowice 2021 ci sarà ma senza pubblico

Come annunciato da ESL Gaming, la Intel Extreme Masters Katowice 2021 sarà giocato di persona in uno studio in Europa, anche se ancora non è stata resa pubblica la sede. Un pubblico di persona non sarà consentito per l’evento a causa delle preoccupazioni per la pandemia COVID-19 in corso.

ESL ha affermato che la situazione verrà valutata continuamente, suggerendo che i piani potrebbero cambiare prima dell’evento che si terrà dal 26 al 28 febbraio:

La decisione sarà costantemente valutata in linea con le ultime indicazioni man mano che ci avviciniamo alla data del torneo, con un piano di emergenza di riserva in atto per ospitare la competizione online, se necessario.



IEM Katowice 2021 ospiterà diverse competizioni a livello di campionato per Counter-Strike: Global Offensive , StarCraft II e Warcraft III: Reforged .

Coloro che hanno acquistato i biglietti per l’evento 2021 possono trattenerli per l’evento 2022 o chiedere un rimborso.

ESL ha anche rivelato dettagli su diverse competizioni che si svolgeranno durante e dopo l‘IEM Katowice 2021:

IEM Katowice: CS: GO

Campionato ESL Pro Tour Masters

Date: 16-17 febbraio Play-In

18-21 febbraio Fase a gironi

26-28 febbraio Play off

Montepremi di $ 1M USD

Torneo a 24 squadre

IEM Katowice: StarCraft II

Campionato ESL Pro Tour Masters

Date: 23-28 febbraio (invariate)

Montepremi di $ 500K

Torneo di 36 giocatori

Campionato DreamHack Warcraft III

Campionato ESL Pro Tour

Date: 4-7 marzo

Montepremi di $ 130K

Torneo a 16 giocatori