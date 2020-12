DIGIFAST e Team Queso in accordo per un anno

Il Team Queso ha firmato un contratto di sponsorizzazione di un anno con DIGIFAST, produttore di periferiche per PC incentrato sui giochi. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Secondo i termini dell’accordo, il Team Queso presenterà il logo DIGIFAST nei live streaming del suo concorso, nella maglia ufficiale, nel sito web e sui suoi canali di social media.

DIGIFAST produce una varietà di prodotti incentrati sui giochi per PC, tra cui unità a stato solido (SSD), tastiere, cuffie e altro ancora.

Mentre il Team Queso potrebbe essere meglio conosciuto per essere una squadra con le migliori prestazioni nella scena degli Esport per dispositivi mobili, in particolare la Clash Royale League , dove è stata recentemente incoronata la Clash Royale League 2020 campione del mondo, l’organizzazione schiera anche squadre in Counter-Strike: Global Offensive , League of Legends e Fortnite .