Human Fall Flat: aggiunti due nuovi livelli nell’ultimo update

L’editore internazionale 505 Games, in collaborazione con Curve Digital e con lo sviluppatore No Brakes Games, hanno annunciato un aggiornamento importante che consiste in due nuovi livelli per quello che ha saputo essere uno dei 10 giochi del 2020 più venduti sull’App Store di Apple: Human Fall Flat. I livelli “Thermal” e “Factory”, entrambi rilasciati su Steam all’inizio di quest’anno, erano risultati i vincitori del concorso Human Fall Flat Worldwide Workshop organizzato da Curve Digital nel 2019 in cui i fan dovevano creare nuovi livelli per il gioco, concorrendo a vincere dei premi in denaro. L’aggiornamento per mobile è disponibile da oggi per iOS e Android in Nord America, Europa, Oceania e in alcuni paesi dell’Asia.

Thermal: Creato da Manuel “Święty Krab” Nowak, vedrà i giocatori avanzare in modo poco stabile su pendii innevati per poi avventurarsi in caverne sotterranee traboccanti d’oro. Sarà possibile affrontare il livello online insieme a fino tre amici, interagire con grandi impianti di estrazione e manipolare bagni termali per attraversare chilometri di caverne sotterranee. Il Worldwide Workshop del 2019 ha premiato Nowak con 10,000 dollari per un livello così di qualità e con un’alta rigiocabilità. Factory: Il livello creato da Tyler “Gotcha” Ehninger mette alla prova i giocatori sia in modalità singola che co-op a trasportare macchinari colossali attraversando nastri trasportatori, ingranaggi e pericolose fiamme alla ricerca di una uscita. La fabbrica di Ehninger ha vinto a parimerito il concorso del Workshop di Curve Digital del 2019. I giudici hanno apprezzato tantissimo l’utilizzo nel livello di Easter Egg sottoforma di radio e l’estetica fantasiosa del livello.



I nuovi contenuti Thermal/Factory sono soltanto i primi di una serie di aggiornamenti pianificati da 505 Games, in collaborazione con Curve Digital e con lo sviluppatore No Brakes Games, che sapranno sfruttare al meglio ed arricchire le famose meccaniche di gioco del prodotto. Questi aggiornamenti dopo il lancio del gioco stimolano la curiosità della community e offrono ai giocatori la possibilità di divertirsi in modo creativo sia in modalità singola che con fino a tre amici.