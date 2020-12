The Hong Kong Massacre: fissata al 26 dicembre l’uscita su Switch

Il publisher Untold Tales e lo sviluppatore sotto la sua ala protettiva, Vreski, hanno annunciato che The Hong Kong Massacre uscirà su Nintendo Switch, tramite Nintendo eShop, il 26 dicembre a €19.90 ma, preordinandolo, sarà disponibile con uno sconto del 20%, arrivando così a €15.99.

Il titolo action top-down è uscito inizialmente su PlayStation 4 e PC nel mese di gennaio dello scorso anno, il quale ha portato la classica azione cinematografica in una storia che si basa sulla vendetta e appoggiando la sua principale azione su sparatorie brutali in location dell’underground. Qui sotto potete trovare una descrizione del prodotto direttamente dalla pagina Steam.

Fatti strada nelle strade di Hong Kong in questo adrenalinico shooter dall’alto. Ispirato ai classici film d’azione, The Hong Kong Massacre ti mette al centro di una storia di vendetta sul filo del rasoio, piena di sparatorie cinematografiche e suggestive ambientazioni.

Indossa i panni di un ex agente di polizia determinato ad avere vendetta per l’assassinio della sua partner e usa forza bruta, azione al rallentatore e meccaniche di salti e schivate per farti strada nel mondo della criminalità.

Salta attraverso le finestre o mettiti al riparo: ogni colpo è letale, quindi fa’ attenzione a quello che ti circonda e sfrutta l’ambiente al meglio.

Durante le sparatorie, puoi rallentare il tempo per ragionare sulla prossima mossa. Evitare i proiettili mentre uccidi i nemici è cruciale per la sopravvivenza, ma fa’ attenzione: la tua capacità di rallentare il tempo è limitata. Pianifica in fretta, anticipa le mosse degli avversari e annientali senza subire un graffio.

Ogni livello è caratterizzato da un certo numero di sfide, che ti permettono di sbloccare nuove armi man mano che progredisci nel gioco, partecipando a sparatorie in ristoranti o sui tetti di questa città invasa dal crimine.