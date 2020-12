Cyberpunk 2077: successo in Cina, ma lì… non è uscito!

Il lancio di Cyberpunk 2077 (qui la nostra recensione) è stato l’evento più atteso dell’anno nello scenario videoludico. Uno sviluppo travagliato, tanti rinvii, le polemiche sul crunch, e persino dopo l’uscita moltissimi problemi sulle console current-gen, PlayStation 4 e Xbox One, e le scuse della casa polacca a tutti i giocatori per i disagi vissuti. Nonostante tutto però, il neonato titolo dei creatori della saga di The Witcher è un successo straordinario su tutte le piattaforme, e in tutto il mondo, persino dove, in realtà, non è nemmeno uscito.

Difatti il titolo di CD Projekt RED non è riuscito a passare i draconiani controlli d’approvazione previsti dal governo cinese per la commercializzazione, e non è quindi uscito ufficialmente in Cina, ma nonostante tutto i giocatori stanno trovando tutti i modi possibili per accaparrarsi il gioco. Come documentato su Twitter da Niko Partners e Daniel Ahmad, il gioco avrebbe già fatto la sua comparsa su siti di streaming cinesi, mentre altri giocatori si sono rivolti a Steam o all’importazione del gioco direttamente dagli Stati Uniti o da altri paesi asiatici. Sembra anche che, per un certo periodo, la Cina sia stata il principale mercato per i pre-orders del gioco su PC.

Insomma, un successo davvero globale, per un gioco che, del resto, ha avuto una delle campagne di marketing e pubblicità più poderose della storia recente. Con CD Projekt RED che sicuramente farà i suoi aggiustamenti (qualcuno è già arrivato), e con i tanti DLC ed espansioni già in programma, Cyberpunk 2077 si prepara a continuare sulla via del trionfo. Il gioco, ve lo ricordiamo, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che per PlayStation 5 e Xbox Series X e S in retrocompatibilità. Ancora lontana invece la versione next-gen, che arriverà prossimamente.