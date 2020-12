ESL Gaming partner ufficiale per tornei Wild Rift (Malesia e Thailandia)

Riot Games continuerà la sua tradizione di appoggiarsi a terze parti per lo sviluppo precoce dei suoi Esport, annunciando ESL Gaming come operatore ufficiale del torneo per League of Legends: Wild Rift in Malesia e Tailandia per il 2021. In qualità di partner designato di Riot Games nel sud-est asiatico, ESL organizzerà un circuito di tornei ufficiale a partire dall’aprile 2021 per qualificare i campioni locali per un torneo regionale del sud-est asiatico più avanti nel corso dell’anno.

ESL gestirà anche il torneo collegiale ufficiale per il gioco in Thailandia. Inoltre, ESL organizzerà tornei aperti attraverso la sua piattaforma di competizione ESL Play durante tutto l’anno.

Wild Rift sarà il primo Esport di Riot incentrato sui dispositivi mobili e gareggerà in regioni come la Malesia con il titolo MOBA ben consolidato Mobile Legends: Bang Bang , che ha già stabilito leghe regionali e un imminente campionato mondiale da $ 300K USD che si terrà a Singapore a gennaio.