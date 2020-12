ENDER LILIES Quietus of the Knights: svelata la data d’uscita dell’Early Access su PC

Binary Haze Interactive, assieme allo sviluppatore Live Wire e Adglobe, hanno annunciato che il loro nuovo titolo ENDER LILIES Quietus of the Knights, uscirà sarà disponibile in Early Access per PC (tramite Steam) dal 21 gennaio al prezzo di €19.99, come potete vedere qui.

Il titolo, il quale sarà un action RPG a scorrimento dai toni estremamente dark, supporterà le lingue inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese semplificato, giapponese e coreano. Oltre alla buona notizia del supporto alla nostra lingua, vi informiamo che ENDER LILIES Quietus of the Knights arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel secondo quadrimestre del 2021.