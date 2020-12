Returnal: ulteriori dettagli dagli sviluppatori sull’uso dei grilletti adattivi

PlayStation 5 è finalmente tra noi e, Sony, non si ferma nel voler acclamare il proprio parco titoli come “migliore” rispetto alla concorrenza. Nel parco titoli che andrà man mano riempiendosi nel corso del 2021 troviamo Returnal, titolo mostrato in quel di giugno durante una conferenza interamente dedicata a PlayStation 5.

Qualche giorno fa, esattamente all’evento The Game Awards 2020, il titolo targato Housemarque è tornato finalmente a mostrarsi. svelando la data d’uscita e un video gameplay che ne racconta la base. Lo studio di sviluppo, ne ha poi approfittato in queste ore, per dare nuove informazioni riguardo l’uso dei grilletti adattivi del controller di PS5, il DualSense.

Questi si riassumono in un unico tasto, ovvero L2, il quale se premuto fino a metà, permetterà la mira precisa mentre, se premuto fino in fondo, permetterà di cambiare la modalità di fuoco delle varie armi. Ovviamente, chiariscono i developer, qualora non dovesse piacere l’idea, si può optare per un sistema più “classico”. Scontato dire che R2 servirà a fare fuoco.

Non vi abbiamo ancora dato la data d’uscita però. Returnal, nuova IP targata Sony e Housemarque, è prevista per il 5 marzo 2021 esclusivamente su PlayStation 5. Qui sotto trovate il tweet di Shuei Yoshida sui grilletti.