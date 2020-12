Skul the Hero Slayer: in arrivo il 21 gennaio

Se sentivate la necessità di un buon platform game roguelike in 2D, allora sono in arrivo per voi buonissime notizie. Dopo quasi un anno di early access e una montagna di aggiornamenti, è pronto ad arrivare Skul the Hero Slayer, titolo sviluppato da SouthPAW Games per Neowiz che aveva fatto il suo esordio con una versione anticipata su Steam lo scorso 19 febbraio.

Per il 21 gennaio 2021 è invece prevista l’uscita dall’early access con l’arrivo della patch 1.0, che aggiungerà tantissimi contenuti: gli ultimi due capitoli del gioco, le cutscenes, e soprattutto cinquanta (avete letto bene) nuovi personaggi giocabili. E questo è soltanto l’inizio (per tutti i dettagli potete cercare qui)!

San Woo Park, CEO di SouthPAW Games, ha commentato così l’arrivo di questo update:

“Non vediamo davvero l’ora di condividere questo update con la nostra community e vedere se i nuovi contenuti saranno graditi. Sono passati un paio di mesi dall’ultimo aggiornamento, ma pensiamo che ne sarà valsa la pena. La patch 1.0 sarà enorme e trasformerà completamente il gioco”

In Skul the Hero Slayer impersoneremo, appunto, Skul, uno scheletro vivente, unico a essere scampato alla cattura durante l’attacco degli umani al Castello dei Demoni. Combattente sensazionale, in grado di cambiare le proprie mosse speciali a seconda del teschio che indossa in quel momento, Skul partirà per un’avventura solitaria, durante la quale dovrà difendersi dai continui attacchi dei cacciatori di demoni. Riuscirete ad aiutare lo scheletro nella sua missione?

Skul the Hero Slayer arriverà su PC il prossimo 21 gennaio 2021, mentre le versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch saranno disponibili entro i primi mesi del 2021.