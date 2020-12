Demon Slayer Mugen Train vicinissimo al record de La città incantata

Il mondo del cinema giapponese, e quello degli anime, sono stati sconvolti, quest’anno, dal successo senza precedenti di Demon Slayer Mugen Train, il primo lungometraggio tratto dalla serie manga di Koyoharu Gotoge, che sta letteralmente travolgendo ogni record sul suo cammino. E sembra proprio che il film si avvicini ad abbattere un record che sembrava inavvicinabile, quello di maggior incasso di tutti i tempi al box office nipponico, attualmente detenuto dal capolavoro di Hayao Miyazaki, La città incantata.

Stando a un aggiornamento condiviso su Twitter da RanobeSugoi infatti, pare proprio che Demon Slayer Mugen Train abbia toccato quota 30 miliardi di yen (circa 289 milioni di dollari) attestandosi a meno di un miliardo di distanza dal record assoluto del film firmato Studio Ghibli (fermo a 30.8 miliardi).

Insomma un risultato assolutamente straordinario, che potrebbe portare il film tratto dall’opera di Gotoge a superare il record de La città incantata ben prima della fine dell’anno, come sostenevano alcuni report di specialisti nel settore, ma addirittura prima di Natale.

Diventare il film col maggior incasso nella storia giapponese sarebbe soltanto l’ultimo successo di un film che, come Mugen Train, ha letteralmente polverizzato tutti i record possibili e immaginabili. Il manga di Gotoge è infatti il fumetto giapponese più venduto dell’anno (con oltre 100 milioni di copie). Insomma, questo 2020 ha davvero sorriso all’opera di Gotoge (anche se sembra che l’autore di Demon Slayer non stia traendo grandi guadagni dal successo del film).

The rough box office revenue of anime film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train" has been reaching 30 billion yen, less than 1 billion away to surpass "Spirit Away" (30.8 billion) to become the highest-grossing film in Japanese history. #鬼滅の刃 pic.twitter.com/HIihM9ZmT3

— Ranobe Sugoi (+) (@RanobeSugoi) December 13, 2020