Dragonball Super: ecco le anticipazioni del capitolo 67

Il manga di Dragonball Super ha recentemente visto la conclusione della sfida all’ultimo sangue tra Goku, che ha ormai ottenuto il pieno controllo della sua forma Ultra Istinto, e lo stregone Moro, Divoratore di Pianeti. La sfida ha portato davvero al limite le capacità dell’amato protagonista dell’opera creata da Akira Toriyama, che ha persino aggiunto al suo arsenale una straordinaria, nuova trasformazione.

Ora però, con il prossimo capitolo 67, Toyotaro dovrà portare a conclusione l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, analizzando le conseguenze dell’epico scontro contro Moro, e in questo modo tenendo fede alla promessa di concludere questa saga del manga prima del nuovo anno. Anche se non possiamo ancora immaginare cosa il capitolo abbia in serbo per noi, l’ccount Twitter ufficile del manga ha condiviso alcuni draft delle pagine iniziali del capitolo 67, regalando così ai fan una piccolissima anticipazione di ciò che li aspetta.

Il capitolo, sembra, si intitolerà La conclusione e le conseguenze, riferendosi dunque proprio alla battaglia tra Goku e Moro e si aprirà con tutti i guerrieri Z raccolti intorno all’eroe della Terra, che ancora una volta è riuscito a salvare il pianeta da una terribile minaccia. Torneremo a vedere anche Uub, la reincarnazione buona di Buu che ha contribuito in modo fondamentale alla sconfitta di Moro. Inoltre si dovrebbe tornare nello spazio, per vedere cosa sta succedendo a New Namek dopo le distruzioni causate dallo stregone. Insomma, tantissimi elementi interessanti che non faranno altro che appassionare ancora di più i fan.

Dragonball Super, lo ricordiamo, potrebbe (forse) tornare presto anche in versione animata, ma per avere maggiori dettagli su un progetto segreto che sembra coinvolgere il franchise di Akira Toriyama, bisognerà aspettare almeno fino al panel dedicato al manga e anime al prossimo Jump Festa 2021. Intanto però speriamo che il capitolo 67 fornisca indizi anche sul prossimo arco narrativo della saga, da tempo confermato.