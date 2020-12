One Piece: altre novità sul capitolo 1000

Si avvicina sempre di più l’ambitissimo e straordinario traguardo dei 1000 capitoli per One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda. Tutti i fan sono in febbrile attesa per scoprire quale straordinario evento succederà durante questo capitolo tanto importante che arriverà nel 2021.

Intantoperò alcuni piccoli elementi e anticipazioni stanno lentamente venendo alla luce, stuzzicando ancora di più l’attenzione e la curiosità dei fan. Dopo la rivelazione secondo cui il numero 1000 uscirà su Weekly Shonen Jump in versione full color, infatti, nell’ultimo edizione del magazine dedicato ai manga shonen di Shueisha, stando a quanto riportato da @WSJ_manga, è arrivata la notizia che One Piece sarà in copertina sia del numero che conterrà il suo capitolo 999 che di quello che avrà l’attesissimo capitolo 1000.

E le soprese non finiscono qui. Nello stesso numero di Weekly Shonen Jump è stato infatti annunciato che il manga di Oda verrà onorato da tutti gli altri artisti della rivista, che realizzeranno ognuno un artwork, da includere sulle copertine. Non contenta, Shueisha ha voluto fare le cose in grande, annunciando che i prossimi due numeri conterranno ognuno la metà di un poster che si potranno comporre per averne uno enorme, “il più grande della storia di Jump”.

Una straordinaria serie di regali per i fan dell’opera, in occasione di un traguardo davvero unico!