My Hero Academia: dietro la maschera di Mr. Compress

Nell’attesa dell’uscita della quinta stagione, e del terzo film tratto dal capolavoro di Kohei Horikoshi, i fan di My Hero Academia possono godersi ancora gli straordinari sviluppi della guerra tra gli eroi e l’Unione dei Villain che si sta lentamente avviando verso la conclusione. Nonostante i cattivi abbiano dominato per la maggior parte degli scontri, l’arrivo in campo di Best Jeanist e Lemillion ha spostato gli equilibri dalla parte degli eroi professionisti.

Gli scontri però hanno mietuto un numero elevatissimo di vittime, e soprattutto hanno preteso un tributo enorme da parte di moltissimi eroi, come Eraserhead. E anche in quest’ultima fase, quando sembra che ogni speranza sia perduta, i villain continuano accanitamente a combattere. E nell’ultimo capitolo del manga di Horikoshi è stato proprio uno di questi villain a dare fondo a tutte le sue risorse per non rinunciare allo scontro: Mr. Compress. Attenzione, da qui in avanti l’articolo contiene spoiler!

Mr. Compress ha deciso di mettere in campo tutto se stesso nel capitolo 294 di My Hero Academia, tentando di mantenere vivo il sogno suo e del resto dei suoi compagni. Per farlo ha dovuto fare ricorso al suo quirk, in modi anche molto rischiosi, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Nel tentativo di salvare Shigaraki, Spinner e Dabi infatti, Mr. Compress ha fatto uso del suo quirk, trasformandoli in delle perle, ma rischiando anche la morte.

Dopo questo gesto, il villain, con un lungo monologo ha parlato dei suoi ideali, e di come il mondo dei pro heroes sia fallace e corrotto, con la maggior parte degli eroi che lavorano solo per denaro. Mr. Compress ha infine rivelato la sua identità, togliendosi la maschera e svelando di essere il pronipote di Oji Harima, il Re dei Banditi, che rubava ai ricchi eroi per restituire denaro ai poveri. Quindi ha affidato tutte le sue speranze e i suoi sogni a Shigaraki.

Una rivelazione che ha lasciato sicuramente senza parole i fan, che si sono sorpresi di quanto sia bello il personaggio, chiedendo anche di non farlo morire, o dicendosi sicuri che Horikoshi non ucciderebbe mai un personaggio tanto “sexy”.