Scarlet Nexus: pubblicati nuovi personaggi e informazioni

Bandai Namco ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per il gioco di ruolo Brain Punk Scarlet Nexus che presenta il mondo del gioco, i doppi protagonisti e nuovi personaggi A. Scarlet Nexus uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC nell’estate del 2021. Trovi maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica delle informazioni e dei dettagli:

Mondo

Molto tempo fa, mutanti squilibrati noti come Altri iniziarono a discendere dal cielo affamati di cervelli umani. L’umanità non aveva altra scelta che condurre una vita chiusa sulla superficie terrestre, ma grazie alla scienza e alla tecnologia altamente sviluppate basate sulla psionica, abilità extra-sensoriali che tutti hanno per natura, tutte le cose nel mondo erano collegate da una larga scala Rete. In questo mondo in cui la scienza del cervello si è sviluppata oltre le convenzioni, a New Himuka si è formato un esercito per opporsi agli Altri noto come Forza di soppressione degli altri (OSF). L’OSF è un esercito di soldati che possiede abilità eccezionalmente potenti chiamate poteri e sono gli unici con la forza di annientare gli Altri. Per le persone, i membri dell’OSF sono eroi, star e modelli di comportamento. Questa era durò a lungo e gli Altri sono ora percepiti come un fenomeno naturale sulla scia dei temporali e dei tifoni in quanto le battaglie contro gli Altri sono un evento sfortunato che esiste come estensione della vita quotidiana. L’OSF sarà affiancato da nuove reclute contro quest’anno. Anche loro sono costretti a combattere in prima linea nella battaglia senza fine tra l’umanità e gli Altri.

Gli altri

Una minaccia per l’umanità che esiste fin dai tempi antichi. Mutanti squilibrati che scendevano dal cielo con una fame di cervelli umani.

Altri Forza di soppressione (OSF)

Un gruppo di umani con poteri si è formato per proteggere le persone dagli Altri. Le loro caratteristiche distintive sono cavi e cappucci rossi. Sono conosciuti come i Guardiani Scarlatti.

Doppi protagonisti

Scarlet Nexus ha due protagonisti: Yuito Sumeragi, la cui vita è stata salvata da un membro dell’OSF in giovane età; e Kasane Randall, un’élite scovata dall’OSF che era sempre in cima alla sua classe nella scuola di formazione.

Personaggi

I nuovi personaggi introdotti sono: