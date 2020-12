Phantasy Star Online 2 New Genesis: annunciati due closed beta test

Sega ospiterà dei test closed beta test su PC per Phantasy Star Online 2: New Genesis in Giappone da fine gennaio 2021 a inizio febbraio, ha annunciato la società. Sono previsti due closed beta test. Il primo test è per gli utenti che hanno già giocato al titolo: i giocatori possono utilizzare i dati del proprio personaggio durante il test. Le applicazioni sono ora disponibili sul sito ufficiale e si chiuderanno il 4 gennaio 2021 alle 23:59 JST . Saranno accettati 50.000 utenti. Per candidarti, devi vivere in Giappone, avere un account che abbia già giocato a Phantasy Star Online 2 e un PC che soddisfi i requisiti minimi del closed beta test. Di seguito una panoramica del gioco:

Phantasy Star Online 2 è ben noto per la sua impareggiabile personalizzazione del personaggio e la battaglia di azione che ha affascinato il mondo, ha annunciato la sua ultima entrata al Phantasy Star Online 2 universo chiamato Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti. Stiamo lavorando molto duramente per offrire ai giocatori una personalizzazione del personaggio senza precedenti, un’avventura senza limiti e il miglior gioco di ruolo online disponibile su Xbox One o PC. Inoltre, Phantasy Star Online 2: New Genesis supporterà Xbox Series X in futuro. Le parole chiave che riescono a definire questo titolo in modo appropriato sono: