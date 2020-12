Cyberpunk 2077 Guida: come ottenere il Platino

Never Fade Away

Sblocca tutti i trofei

Guadagna tutti gli altri trofei in Cyberpunk 2077 per sbloccare il platino.

Il Matto

Diventa un mercenario

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

Gli Amanti

Steal the Relic.

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

L’eremita

Trova Alt Cunningham.

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

La ruota della fortuna

Interroga Anders Hellman.

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

La Papessa

Parla con Hanako Arasaka.

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

Il mondo

Completa la campagna principale

Trofeo legato alla storia, si sblocca automaticamente.

Il Diavolo

Aiuta Takemura a vendicarsi della morte di Saburo Arasaka.

La Stella

Lascia Night City con gli Aldecaldos.

Il Sole

Diventa una leggenda dell’Afterlife.

La Temperanza

Lascia che Johnny Silverhand tenga il tuo corpo.

Proteggere e Servire

Completa la storyline di River Ward.

Per sbloccare il trofeo basta completare tutte le missioni secondarie di River Ward. Lo incontrerete automaticamente durante la storia e le sue missioni si sbloccheranno durante le ore di gioco. Qualsiasi cosa che sceglierete di fare con lui a livello sentimentale non intralcerà l’ottenimento del trofeo.

Alle pessime decisioni!

Completa la storyline di Eurodyne.

Per sbloccare il trofeo bisogna completare tutte le missioni secondarie di Kerry Eurodyne. La incontrerete automaticamente durante la storia e le sue missioni si sbloccheranno durante le ore di gioco. Qualsiasi cosa che sceglierete di fare con lei a livello sentimentale non intralcerà l’ottenimento del trofeo.

Judy contro Night City

Completa la storyline di Judy Alvarez.

Per sbloccare il trofeo basta completare tutte le missioni secondarie di Judy Alvarez. La incontrerete automaticamente durante la storia e le sue missioni si sbloccheranno durante le ore di gioco. Qualsiasi cosa che sceglierete di fare con lei a livello sentimentale non intralcerà l’ottenimento del trofeo.

Sulla strada

Completa la storyline di Panam Palmer.

Per sbloccare il trofeo basta completare tutte le missioni secondarie di Panam Palmer. La incontrerete automaticamente durante la storia e le sue missioni si sbloccheranno durante le ore di gioco. Qualsiasi cosa che sceglierete di fare con lei a livello sentimentale non intralcerà l’ottenimento del trofeo.

Bushido e Relax

Watch Bushido X with Rogue.

Per sbloccare il trofeo basta completare tutte le missioni secondarie di Rogue. La incontrerete automaticamente durante la storia e le sue missioni si sbloccheranno durante le ore di gioco. Qualsiasi cosa che sceglierete di fare con lei a livello sentimentale non intralcerà l’ottenimento del trofeo.

Mozzafiato

Ottieni tutti gli oggetti un tempo appartenenti a Johnny Silverhand

Elementare

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD di Watson

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto:

Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

Io sono la legge

Completa tutti gli avvistamenti degli cyberpsicopatici

Completa tutte le missioni di Regina Jones.

Saluti da Pacifica!

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD di Pacifica.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

La terra desolata

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD delle Badlands.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

Little Tokyo

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD di Westbrook.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

Starda Pericolose

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD di Heywood.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

La giungla

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD di Santo Domingo.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

Luci della città

Completa tutti i contratti e le attività scanner NCPD della City.

Per completare questo obiettivo basta interagire con le seguenti icone per ogni distretto: Assalti Crimini organizzati Reati denunciati

Conversione corporea totale

installa almeno un impianto in ogni sistema e parte del corpo.

Gli impianti cyberpunk sono installati dai Bisturi contrassegnati sulla mappa con: Dovrete solo uccidere nemici e trovare oggetti per la mappa, durante la storia e le missioni secondarie recupererete parecchi innesti che potranno essere installati da un Bisturi per sbloccare l’obiettivo.

Armi Marziali

Uccidi o metti KO 3 nemici rapidamente vicino con pistola o revolver.

È probabile che otterrete il trofeo naturalmente giocando come Johnny Silverhand, dato che ha un revolver che uccide tutti i nemici in 1 colpo. Se non avrete ancora una volta finita la storia, andate a un evento blu NCPD (Assalto, Crimine) in un’area di basso livello. Qui ci sono sempre molti nemici vicini tra loro. Avvicinate 3 nemici e sparate con un revolver o una pistola di alto livello. Dovreste infliggere abbastanza danni per ucciderli in 1 colpo.

Attacco ad albero di Natale

Completa una violazione di protocollo con un minimo di 3 demoni caricati.

Punteggio Pieno Potenziare un’abilità al livello massimo.

Il livello 10 è il massimo per qualsiasi abilità. Questo trofeo richiede solo di raggiungere il livello 10 in una singola abilità (su 12 abilità totali).

Pistolero

Colpisci una granata nemica a mezz’aria con un revolver

Due Teste, Un Proiettile Uccidi o metto KO 2 nemici con lo stesso colpo da fucile da cecchino

Atterraggio brusco

Con il cyberware Berserk attivo, uccidi o metti KO 2 nemici con un atterraggio da supereroe.

Metodo Stanislavski

L’opzione di dialogo relativo al passato di V per 10 volte.

Questo trofeo è difficile da mancare se rispondete sempre a tono tramite i dialoghi alternativi/secondari basati sui vostri Stili di vita. Basterà dare una risposta con un simbolo accanto dove c’è scritto “Ragazzo di Strada/Corpo/Nomade” in quel modo parlerete basandovi sulle vostre esperienze passate. N. B. Questi dialoghi vanno diversificati da quelli che hanno l’icona dei Punti Attributo, che si sbloccano avanzando di livello.

Atleta Meccanico

Compra tutti i veicoli disponibili.

Nel corso della storia e durante il free roaming, riceverete automaticamente telefonate e messaggi da persone che vogliono vendervi auto. Questi verranno aggiunti al vostro diario (registro delle missioni). Nel diario cliccate su di essi e su “Traccia lavoro” al centro dello schermo. In questo modo avrete sulla mappa il waypoint giallo che mostra dove l’auto viene venduta.

Artigiano Leggendario

Crea 3 oggetti leggendari.

Per prima cosa dovete mettere 18 punti attributo in “abilità tecnica”. Poi nell’albero delle abilità tecniche dovete acquistare il vantaggio “Edgerunner Artisan” (sul lato destro di quell’albero delle abilità). Vi consente di creare oggetti leggendari. Le specifiche per crearli (progetti) le potete acquistare dai venditori di armi al prezzo di circa € $ 20.000. Potete anche smontare equipaggiamento leggendario per creare altri oggetti dello stesso tipo.

Daemon In The Shell

Uccidi o metti Metti KO 3 nemici con un hacking rapido “Detona granata”.

Pronti a morire

Uccidi o metti KO 50 nemici con il tempo rallentato

Per prima cosa dovrete procurarti un impianto Cyberware del sistema nervoso che abbia un effetto di “rallentamento del tempo”. Potete acquistarli dai Bisturi, contrassegnati da forbici bianche sulla mappa .

Must Be Rats

Esegui l’hacking rapido “Distrai nemici” 30 volte senza attirare attenzione su di te

Dovreste iniziare a lavorare su questo trofeo dall’inizio. Utilizzate per cercare oggetti evidenziati in verde (potrebbero essere distributori automatici, schermi TV, ecc.). Questi possono essere usati per distrarre i nemici (anche le telecamere funzionano). In modalità di scansione, guardate un dispositivo e premete per eseguire il quickhack di distrazione. N.B. I nemici non devono ancora avervi visto.

V per Vendetta

Riprendendoti con “Cuore supplementare”, uccidi o metti KO il nemico che ti ha ucciso entro 5 secondi

Vero Soldato

Uccidi o inabilita 300 nemici usando armi a distanza.

Usate armi da fuoco (pistole, revolver, fucili d’assalto, mitra, fucili di precisione, mitragliatrici, fucili a pompa ecc.) per sconfiggere 300 nemici nel corso del gioco. Anche la polizia conta come “nemici”.

Vero Guerriero

Uccidi o rendi inabile 100 nemici usando armi da mischia.

Usate armi da mischia, come Katana, coltelli ecc. Per sconfiggere 100 nemici nel corso del gioco. Anche la polizia conta come “nemici”.

Specchio riflesso Uccidi o rendi incapace un nemico che ti ha lanciato una granata.

Questo trofeo riuscirete a sbloccarlo automaticamente nel corso della storia.

Il viandate folle

Trova tutti i graffiti dei tarocchi per il lavoro Fool on the Hill.

Arriverà una guida a breve.

Frequent Flyer

Trova tutti i dataterms di viaggio veloce.

I dataterm sono i punti di viaggio rapido in Cyberpunk 2077. Vengono contrassegnati sulla mappa da icone viola quando ci si trova a pochi metri di distanza. Dovete avvicinarvi molto per sbloccarli. Sono piccole scatole con una mappa olografica sopra di loro.

Leggenda dell’Afterlife

Raggiungi il massimo di Reputazione.