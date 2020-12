Genshin Impact nuovi screenshot sull’update di Dicembre

Genshin Impact di miHoYo Games ha presentato tante novità come una nuova regione questo mese con Dragonspine: per mostrare ai giocatori cosa possono aspettarsi, sono stati pubblicati diversi screenshot e dettagli su Twitter che mostrano le pianure innevate della regione e uno strano nucleo rosso. I giocatori alla fine raggiungeranno il picco in determinate condizioni e scopriranno tutti i fiori blu lucenti. Tra le varie minacce, dovrai affrontare i Fatui e i Treasure Hoards. La nuova regione fa parte dell’aggiornamento 1.2, che uscirà il 23 dicembre e presenta due nuovi personaggi, Albedo e Ganyu, insieme all’evento The Chalk Prince e The Dragon.

Tra i nuovi personaggi introdotti in Genshin Impact, al momento ne sono stati rivelati due: Albedo è essenzialmente un alchimista che è al servizio del superiore di Sucrose (da qui la sua presenza nel trailer); oltre a usare le spade a una mano, è un detentore di Geo a 5 stelle. Ganyu, un personaggio a 5 stelle che usa archi e attacchi Cryo; verrà aggiunta a metà gennaio 2021; insieme a nuovi personaggi, ci sono anche quattro nuove armi da ottenere come la spada Festering Desire. Lo stesso Dragonspine presenta numerose nuove sfide e boss da combattere insieme a contenuti di storia sostanziali. Con questo aggiornamento arriveranno anche funzionalità di qualità della vita come farmare i Domains senza dover uscire e rientrare e chattare con gli amici al di fuori del gioco principale. Genshin Impact è disponibile su Play Station 4 e retrocompatibilità con Play Station 5, PC, Android, iOS, una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.