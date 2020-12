Cyberpunk 2077 Guida: come ottenere tutti i finali

Benvenuti in questa guida dedicata ai finali di Cyberpunk 2077! Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Dopo esservi fatti un giretto per Night City, potreste aver pensato di iniziare a sbloccare qualche trofeo/obiettivo per platinare il gioco. In questo articolo, noi di Gamesvillage vi aiuteremo in questo viaggio. Oggi vi illustreremo come sbloccare tutti i finali di Cyberpunk 2077. (Ringraziamo PowerPyx per i video che troverete durante la lettura e che vi saranno d’aiuto per trovare alcuni luoghi specifici).

Attenzione: sono presenti spoiler oltre questo trailer. Proseguite con la guida solo se ne siete certi!

Cyberpunk 2077 ha in tutto 4 finali. Alcuni sono difficili da poter sbloccare, ma nulla è impossibile. Ricordate solamente che questi vengono stabiliti solo in base alle scelte che faremo durante l’Atto 3. Ogni finale sblocca un trofeo/obiettivo diverso:

Il Diavolo, Il Diavolo,

La Stella, La Stella,

Il Sole, Il Sole,

Temperanza. Temperanza.

I finali vengono decisi solo durante la missione “Notturno Op55N1”. Mysty vi accompagnerà su un balcone. Lì parlerete con Johnny Silverhand. Attenzione, i dialoghi che sceglierete durante questa parte determineranno il finale. Tutte le altre scelte nella storia sono completamente irrilevanti e non hanno alcun impatto su quest’ultima parte, perciò non preoccupatevi di ciò che avete deciso di fare fino a quel momento.

Inoltre, se sbloccate un finale non significa che gli altri 3 saranno impossibili da ottenere. Dopo i crediti potrete scegliere l’opzione “One More Gig” che vi riporterà nell’attimo prima della missione “Notturno Op55N1”.

P.S. Ricordate sempre di creare più salvataggi prima di iniziare l’ultima missione. In questo modo potrete velocizzare l’ottenimento del trofeo/obiettivo.

Cyberpunk 2077: guida ai finali

Il Diavolo

Descrizione: qui aiuterete Takemura a vendicare la morte di Saburo Arasaka. Finirete su una stazione spaziale dove i medici vi faranno un’operazione sperimentale, perché avete subito gravi ferite alla testa. Potrete scegliere se unirvi al loro programma, oppure tornare sulla terra e morire per le ferite.

Trofeo / obiettivo sbloccato: Il Diavolo

Requisiti:

1. Durante la missione principale “Search and Destroy” dovete salvare Takemura per ottenere questo trofeo. È la missione dopo “Play It Safe”. Questa missione è molto facile da mancare perché non c’è nessuna indicazione che Takemura possa essere salvato. Entrerete in un edificio, busserete alla porta 4 volte, parlerete con Takemura e Hanako. Dopo che la polizia fa irruzione e vi sparano, cadrete a causa del pavimento che si sgretola. Alcuni nemici verranno generati nell’edificio appena vi risveglierete. Invece di seguire l’obiettivo fuori dall’edificio, dovrete girare a sinistra al primo punto possibile e accovacciarvi sotto alcune macerie. Da qui potrete raggiungere Takemura. Sconfiggete i nemici e scortatelo fuori. Anche se potete ancora ottenere il finale “Il diavolo” se avete lasciato Takemura a morire, non si sbloccherà invece il trofeo legato alla sua vita. Goro Takemura apparirà poi durante l’Epilogo. Se non è stato salvato, Hellman apparirà al posto suo.

2. Durante “NotturnoOp55N1”, Mysty vi accompagnerà su un balcone. Lì parlerete con Johnny Silverhand. Scegliete i seguenti dialoghi: “Ci siamo fidati dell’Arasaka ed è stato rischioso, ma ne è valsa la pena”> “Prendi Omega Blockers”.

3. Questo porterà alle missioni finali “Last Caress”> “Totalimmortal”> “Where is My Mind?”.

La Stella

Descrizione: in questo finale lascerete Night City con gli Aldecaldos e Panam. Gli Aldecaldos sono la banda nomade a cui appartiene Panam. Vi aiuteranno nella battaglia finale. Qui Johnny Silverhand viene cancellato dalla vostra memoria e non prenderà il controllo del vostro corpo. Vivrete felicemente con i Nomadi e Panam.

Trofeo / obiettivo sbloccato: La Stella

Requisiti:

1. Dovrete completare la serie di missioni secondarie di Panam per stringere un’alleanza con gli Aldecaldos (Nomadi). Potrete farlo anche dopo la Storia, selezionando l’opzione “One More Gig” dopo i titoli di coda. Di seguito sono elencate tutte le missioni secondarie di Panam:

Riders on the Storm (si sblocca nel corso della storia, aggiunto automaticamente al registro delle missioni).

Con un piccolo aiuto dai miei amici (un giorno o due dopo la missione precedente riceverete una chiamata da Panam che attiva la quest)

Queen of the Highway (inizia automaticamente dopo aver completato la missione precedente, bisogna uscire dal campo e attendere 24 ore)

2. Durante “Nocturne Op55N1”, Mysty vi accompagnerà su un balcone. Lì parlerete con Johnny Silverhand. Scegliete i seguenti dialoghi: “[Chiama] Panam”> “Ho solo bisogno di un minuto”> “Qualcosa… che devo fare oggi”> “Chiederò aiuto a Panam”> “Prendi Omega Blockers”.

3. Questo porterà alle missioni finali “We Gotta Live Together”> “Forward to Death”> “Belly of the Beast”.

4. Dopo aver sconfitto Adam Smasher, interagirete con Alt ed entrerete nel Cyberspazio. Qui Johnny e Alt vi parleranno. Scegliete il dialogo “Voglio vivere qualunque vita mi sia rimasta”. Entrate nel Pozzo per tornare nel vostro corpo (non attraversate il Ponte per il Cyberspazio).

P.S. Conservate un salvataggio manuale dopo aver sconfitto Adam Smasher. Potete ricaricarlo per completare rapidamente il finale di Temperance.

Temperanza

Descrizione: in questo finale lascerete che Johnny Silverhand prenda possesso del vostro corpo. Gli darete il pieno controllo e la vostra mente resterà bloccata nel Cyberspazio per sempre.

Trofeo / obiettivo sbloccato: Temperanza

Requisiti:

1. Dovrete completare la serie di missioni secondarie di Panam per stringere un’alleanza con gli Aldecaldos (Nomadi). Potrete farlo anche dopo la Storia, selezionando l’opzione “One More Gig” dopo i titoli di coda. Di seguito sono elencate tutte le missioni secondarie di Panam:

Riders on the Storm (si sblocca nel corso della storia, aggiunto automaticamente al registro delle missioni).

Con un piccolo aiuto dai miei amici (un giorno o due dopo la missione precedente riceverete una chiamata da Panam che attiva la quest)

Queen of the Highway (inizia automaticamente dopo aver completato la missione precedente, bisogna uscire dal campo e attendere 24 ore)

2. Durante “Nocturne Op55N1”, Mysty vi accompagnerà su un balcone. Lì parlerete con Johnny Silverhand. Scegliete i seguenti dialoghi: “[Chiama] Panam”> “Ho solo bisogno di un minuto”> “Qualcosa… che devo fare oggi”> “Chiederò aiuto a Panam”> “Prendi Omega Blockers”.

3. Questo porterà alle missioni finali “We Gotta Live Together”> “Forward to Death”> “Belly of the Beast”.

4. Dopo aver sconfitto Adam Smasher, interagirete con Alt ed entrerete nel Cyberspazio. Qui Johnny e Alt vi parleranno. Scegliete il dialogo “Voglio vivere qualunque vita mi sia rimasta”. Quindi attraversate il Ponte per il Cyberspazio (non entrate nel Pozzo).

Il Sole

Descrizione: in questo finale diventerete una leggenda dell’aldilà. Johnny rimarrà intrappolato nel Cyberspazio per sempre.

Trofeo / obiettivo sbloccato: Il Sole

Requisiti:

1. Dovrete completare la serie di missioni secondarie di Rogue per stringere un’alleanza tra lei e Johnny Silverhand. Potrete farlo anche dopo la Storia, selezionando l’opzione “One More Gig” dopo i titoli di coda. Di seguito sono elencate tutte le missioni secondarie di Rogue:

Chippin ‘In (si sblocca nel corso della storia, aggiunto automaticamente al registro delle missioni)

Amore infuocato (dopo la missione precedente, chiamate Rogue al telefono per portarla fuori per un appuntamento).

2. Durante “Notturno Op55N1”, Mysty vi accompagnerà su un balcone. Lì parlerete con Johnny Silverhand. Scegliete i seguenti dialoghi: “Penso che tu e Rogue dovreste andare”> “Prendi Omega Blockers”.

3. Questo porterà alle missioni finali “For Whom The Bell Tolls”> “Changes” > “Knockin ‘On Heaven’s Door”.

4. Durante “Changes”, dopo aver sconfitto Adam Smasher entrerete nel Cyberspazio e parlerete con Alt e V. Scegliete il dialogo “Vado con Alt, tu continua a vivere.”. Quindi attraversate il ponte ed entrate per sempre nel Cyberspazio (non entrate nel pozzo).

Cyberpunk 2077: Peggior Finale

Descrizione: V si suicida sul balcone dove lo ha portato Mysty. Il gioco finisce qui.

Trofeo / obiettivo sbloccato: nessuno

Requisiti: Durante “Notturno Op55N1” (Missione Finale), Mysty vi accompagnerà su un balcone. Parlerete con Johnny Silverhand. Scegliete i seguenti dialoghi: “Potrei anche lasciar perdere”> “[Butta Pillole] Lo so, è esattamente ciò che faremo”. V si suicida.