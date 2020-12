Transformers Online: lancio dei beta test previsto per il 2021, rumor

Lo sviluppatore di Hong Kong Leyou ha rilasciato nuove informazioni su Transformers Online, un MMO basato sul famoso marchio Transformers di Hasbro: secondo questi documenti, il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo dopo essere stato inizialmente annunciato due anni fa; la società prevede inoltre che Transformers Online entrerà in versione beta nell’ottobre 2021 e dovrebbe uscire dalla beta intorno ad aprile 2022. Queste informazioni sono state divulgate in seguito al recente annuncio che Leyou era stato acquisito da Tencent: come parte dell’acquisizione, Leyou era legalmente tenuta a pubblicare diversi documenti che dettagliavano i progetti attuali dell’azienda; oltre a Transformers Online , questi rapporti hanno fornito ai giocatori un aggiornamento sul MMO Il Signore degli Anelli che è attualmente in fase di sviluppo. Secondo la divulgazione, il gioco multiplayer ispirato a Tolkien dovrebbe uscire nel 2022.

L’idea di un MMO Transformers non è esattamente nuova. Nel 2014, lo sviluppatore di RuneScape Jagex ha lanciato Transformers Universe in open beta: il gioco presentava Transformers personalizzabili, più classi ed era principalmente basato sul programma televisivo animato preferito dai fan. Sfortunatamente, il gioco è stato chiuso da Jagex e Hasbro all’inizio del 2015, con lo sviluppatore che ha dovuto emettere rimborsi ai giocatori che hanno acquistato un Pacchetto Fondatori. Mentre Transformers Universe ha incontrato una fine prematura e brusca, sembra che i fan del franchise Transformers abbiano lo stesso entusiasmo degli anni ’80 e con Netflix che continua a generare entusiasmo per la lunga serie con il suo programma War for Cybertron, sembra che il mondo starà aspettando la beta di Transformers Online nel 2021. Transformers Online dovrebbe essere lanciato nell’ottobre 2021. Al momento non si conoscono le piattaforme su cui verrà lanciato il titolo.