Kojima Productions: aggiornamenti entusiasmanti per domani

Domani 16 dicembre si festeggia il quinto anniversario di Kojima Productions, lo studio fondato da Hideo Kojima “rinato” in seguito alla divisione del designer giapponese con Konami. Sui social della software house arriva una notizia che crea attesa per i fan.

Per festeggiare la quinta candelina, infatti, viene consigliato di “tenere d’occhio domani i canali social alle 12:00 (New York), alle 5:00 (Regno Unito), alle 6:00 (CET) e alle 14:00 (JP), poiché verranno forniti alcuni entusiasmanti aggiornamenti da non perdere!”

Vedremo dunque domani, quando qui in Italia saranno le 6 di mattina, cosa avrà da svelare Kojima ed il suo team, noi ovviamente ve lo faremo sapere. Avrà a che vedere con il nuovo progetto in sviluppo di cui si parla da qualche mese? Vedremo domani.

Qui sotto potete leggere il tweet di Kojima Productions.

December 16ᵗʰ marks the 5ᵗʰ Anniversary of #KojimaProductions !

Keep an eye out tomorrow on our social channels at 12AM (NYC), 5AM (UK), 6AM (CET) and 2PM (JP) as we'll be delivering some exciting updates you won't want to miss! #KJP5 pic.twitter.com/WZ3WP9q2Qp

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 15, 2020