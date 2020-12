Devil May Cry 5: disponibile da oggi Vergil come personaggio giocabile

Quest’oggi, Capcom ha recentemente svelato delle splendide notizie legate a Devil May Cry 5, titolo disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. L’azienda nipponica ha annunciato che a partire dalla giornata odierna è disponibile Vergil come personaggio giocabile nell’opera.

Inoltre, ecco la breve descrizione del character:

Impugna Yamato, Beowulf, Mirage Blade e il potente Devil Trigger si formano mentre Vergil affronta tutte le 20 missioni, le missioni segrete e il brutale Bloody Palace.



Come se non bastasse, proprio per celebrare l’occasione, Capcom ha pubblicato il trailer dedicato a Vergil, visibile in calce alla notizia.