Back 4 Blood: svelata la data della Closed Alpha

Durante il corso dei The Game Awards 2020, è stato annunciato un progetto decisamente interessante, ossia Back 4 Blood, shooter cooperativo a quattro giocatori in cui quest’ultimi dovranno resistere a varie orde di morti viventi per poter sopravvivere all’interno del titolo. Nel corso delle ultime ore, Turtle Rock Studios, sviluppatori del progetto e famosi per aver dato alla luce Left 4 Dead, hanno rivelato la data della Closed Alpha del titolo.

Ebbene, è stato svelato che la Closed Alpha inizierà nella giornata del 17 dicembre e si concluderà il 21 dello stesso mese. Per coloro che volessero tentare la fortuna per riuscire ad accedere all’opera in anteprima, sul sito potete trovare tutte le informazioni per registrarvi. In aggiunta, l’azienda ha anche pubblicato un gameplay tratto dalla Closed Alpha, in cui vi è presente una panoramica generale su ciò che vi attenderà in Back 4 Blood.