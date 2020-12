SNK: nuova console in arrivo nel 2021

SNK, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere che metterà sul mercato una nuova console, nel 2021. Questo il teso che accompagna l’annuncio nel tweet.

“Una nuovissima console arriverà da parte di SNK nel 2021!

Un sistema per colmare le esigenze tra fan e appassionati di giochi per console!”

Il teaser è accompagnato da una scritta “Who is the Best player?”, i loghi di SNK e Neo Geo. Non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma c’è un simbolo che però non cade inosservato, e che ha colpito anche i fan: quello usato generalmente per segnalare una connessione wifi posto sopra la W. Potrebbe riferirsi ad una piattaforma in streaming o a qualcos’altro? Vedremo negli aggiornamenti futuri cosa avrà da svelare questa nuova console.