Nasce “thasup Box Fight”, il nuovo torneo Fortnite

Il countdown è partito da qualche giorno, manca una settimana esatta al primo “thasup Box Fight”, l’esclusivo torneo a inviti di Fortnite organizzato da tha Supreme in collaborazione con Machete Gaming e Me Next e prodotto da Spazio Lenovo. Reduce dal successo di X Factor, sarà Hell Raton a fare gli onori di casa e, in compagnia di Piazz, condurranno uno show unico che mixerà al punto giusto gaming e musica. L’imperdibile appuntamento da segnare in agenda è fissato per martedì 22 dicembre dalle h 14.00 sul canale Twitch Machete Tv.

Sarà un evento esport senza precedenti, a cominciare dal lauto montepremi di 15mila euro. Il “thasup Box Fight”, infatti, è un torneo su invito a eliminazione diretta. Un’occasione unica per decine di team Esport italiani e internazionali per mostrare tutte le loro skill con il battle royale per eccellenza che continua a collezionare record su record, Fortnite. Come vuole lo spirito di Machete Gaming – format e team di gamer collegato alla crew hip hop fondata nel 2010 da Salmo, Slait ed Hell Raton – ci sarà tanto spazio anche per la musica. Nei prossimi giorni verrà svelata l’intera lineup di artisti e performance, l’attesa è alle stelle…stay tuned!

