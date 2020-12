Ghostrunner: annunciato un nuovo DLC e aggiornamento

All In! Games, 505 Games, One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks hanno recentemente annunciato un nuovo aggiornamento dedicato interamente a Ghostrunner, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le aziende citate precedentemente hanno annunciato un aggiornamento, soprannominato Hardcore Mode, il quale è disponibile da oggi su PC, mentre su PlayStation 4 e Xbox One arriverà dal 17 dicembre ed invece su Nintendo Switch approderà dal 14 gennaio 2021.

Inoltre, l’update darà il benvenuto al Winter Pack, contenuto scaricabile che includerà al suo interno dei contenuti estetici dal prezzo di €1,99. In aggiunta, Ghostrunner vedrà l’implementazione della Hardcore Mode, la quale uscirà nella giornata del 14 gennaio 2021. In conclusione, vi ricordiamo che l’opera uscirà anche su Xbox Series X e PlayStation 5 nel corso del 2021.