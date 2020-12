COD Black Ops Cold War e Warzone: trailer del Battle Pass della stagione 1

Da domani 16 dicembre sarà disponibile la season 1 di COD Black Ops Cold War e Warzone. Per questo Activision ha pubblicato un trailer che mostra i contenuti del Battle Pass con i suoi 100 livelli, che potete vedere qui sotto.

Come descritto sul sito ufficiale di COD Black Ops Cold War e Warzone:

All’acquisto del Battle Pass Stagione 1, il sistema rende disponibili tutti e 100 i livelli, che offrono una quantità senza precedenti di contenuti da sbloccare.

Oltre a 1.300 punti COD, nei 100 livelli del Battle Pass è possibile sbloccare il nuovo operatore Stitch, Gettoni PE e Gettoni PE arma doppi, portafortuna arma, orologi, adesivi, emblemi e biglietti da visita. Ci sono anche diverse skin per operatori e veicoli, più di una dozzina di progetti arma e una nuova mossa finale.

Sblocchi istantanei Battle Pass

Nuovo operatore – Stitch: Il famigerato criminale guercio che ha giurato vendetta nei confronti di Adler viene sbloccato all’acquisto del Battle Pass, completo della sua inquietante skin “Omissis”. Completa la sua missione operatore “Materiale tossico” per sbloccare altre quattro skin, due biglietti da visita e due emblemi.

Skin e missione operatore di Adler – Prepara Adler per il suo ritorno a Rebirth Island con la skin “Viaggiatore”. Altre due skin, un biglietto da visita e un emblema possono essere sbloccati tramite la serie di missioni operatore “Infiltratore urbano”, inclusa in queste ricche ricompense per l’acquisto del Battle Pass.

Orologio Fulmine argenteo – Tuffati nella Stagione 1 con un orologio nuovo di zecca. Ammira il suo design retrò in stile anni 80 e non perdere mai la cognizione del tempo controllandolo direttamente in gioco.

Bonus PE – Goditi un incremento del 10% dei PE giocatore ottenuti nella Stagione 1 con questo bonus PE incluso nell’acquisto del Battle Pass.

Contenuti principali del Battle Pass

Skin per operatori e mossa finale – Preparati a personalizzare i tuoi operatori preferiti con oltre 20 skin, incluse quelle sbloccate tramite le missioni operatore aggiuntive del Battle Pass. Tra la skin “Predone” di Beck al livello 10, la vivace skin di Baker “Giacca da pilota” al livello 80 e tutte le altre nel mezzo, avrai di che sbizzarrirti con le skin operatore della Stagione 1. Potrai sfoggiare il tuo stile anche sbarazzandoti dei nemici con la nuova mossa finale “Spina nel fianco”, sbloccabile al livello 19.

Progetti arma – Inizia ad assemblare un epico arsenale con una dozzina di progetti aggiuntivi oltre a quelli inclusi gratis nel sistema Battle Pass della Stagione 1. I progetti disponibili dopo l’acquisto del Battle Pass Stagione 1 fino al livello 100 sono una pistola, un fucile di precisione, una mitragliatrice leggera, tre fucili tattici, quattro fucili d’assalto e cinque mitragliette, incluso uno al livello 95 per la nuova aggiunta di quella categoria di armi principali.

Skin veicolo – I giocatori di Warzone possono sbloccare una nuova skin veicolo rara per l’ATV al livello 8 e una per l’elicottero al livello 26 del Battle Pass. Possiedi Black Ops Cold War? Goditi una skin veicolo aggiuntiva per la moto d’acqua e l’Hind nelle modalità di gioco Armi combinate e Team d’assalto.

Livello 100 – La ricompensa definitiva del Battle Pass

Skin operatore Prigioniero e missione operatore di Stitch: questa leggendaria skin per Stitch ripropone alla tuta arancione che ha indossato nel gulag per oltre un decennio. Incuti timore durante la tua prossima infiltrazione con la skin “Prigioniero” di Stitch e completa la sua missione operatore “Vendetta” per sbloccare altre due skin, un biglietto da visita e un emblema

Progetto per fucile d’assalto leggendario “Ordine naturale”: una configurazione a cinque accessori per il nuovo fucile d’assalto “Ordine naturale”, che porta in campo diversi anni di servizio visibili dal suo logoramento. Le sue statistiche di potenza di fuoco, velocità e precisione sono tutte potenziate grazie ai numerosi accessori che lo rendono un’arma mobile e potente.

Skin veicolo per Warzone e Black Ops Cold War: non perderti la skin veicolo per SUV “Assalto” utilizzabile in Warzone e la skin veicolo mimetica omonima per gommone tattico in Black Ops Cold War.

Emblema Stagione 1: dimostra che hai completato il Battle Pass della Stagione 1 con questo emblema animato.

Scegli il tuo Battle Pass acquistando una di queste due versioni:

Battle Pass: acquista il Battle Pass per 1.000 PC e otterrai accesso allo sblocco del nuovo operatore Stitch e fino a 100 livelli di contenuti. Inoltre potrai ottenere 1.300 PC (sufficienti per il Battle Pass della stagione successiva e non solo) semplicemente giocando. Consulta la scheda Battle Pass per scoprire tutti gli elementi sbloccabili questa Stagione.

Bundle Battle Pass: acquista il bundle Battle Pass a 2.400 PC per ottenere accesso a tutti e 100 i livelli con 20 salti di livello, per un risparmio del 40% sull’acquisto separato del Battle Pass e dei 20 salti di livello.