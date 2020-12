Riot Games si sta occupando della struttura LCS

Riot Games ha annunciato modifiche significative alla struttura di LCS, queste modifiche includono un torneo di inizio stagione di tre settimane con un montepremi di $ 150K USD e un’espansione del programma di trasmissione a cinque partite al giorno il venerdì, il sabato e la domenica. La stagione primaverile sarà condensata in sei settimane di competizione (con lo stesso numero di partite totali giocate) e culminerà in una competizione di playoff ribattezzata chiamata LCS Mid-Season Showdown. Questo evento qualificherà una squadra per il Mid-Season Invitational.

Inoltre, il campionato LCS (in precedenza Playoff / Campionato estivi) ora seminerà le squadre sulla base dei record combinati della stagione primaverile ed estiva, dando maggior peso alle prestazioni durante la stagione primaverile. Questa è stata a lungo una critica al formato LCS e alle strutture dei campionati negli Esport in generale: ci sono meno poste in gioco nella stagione regolare, in particolare nella prima metà dell’anno, rispetto ai circuiti dei tornei su cui è stato costruito l’Esport.

Il tema delle strutture dei campionati è stato portato in primo piano quest’anno dal lancio della Call of Duty League , che ha spostato il suo gioco da una struttura a circuito di tornei a un formato di campionato tradizionale proposto. A causa del feedback dei fan, il CDL ha rapidamente rivisto la sua struttura per concentrarsi sui tornei piuttosto che sul gioco della stagione regolare.