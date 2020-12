PUBG Global Invitational.S.: invitati 32 team in Corea del Sud

PUBG prevede di iniziare il circuito competitivo del 2021 con il botto, invitando 32 dei migliori team al mondo a competere in Corea del Sud per il PUBG Global Invitational.S.

Ciò non significa che ogni squadra parteciperà all’evento, però. PUBG Corp. non ha ancora confermato di aver accettato gli inviti. Ma queste 32 squadre sono state selezionate dopo che la società ha esaminato internamente l’intera stagione competitiva 2020 e le prestazioni di ciascuna squadra, insieme alla loro carriera complessiva negli Esport di PUBG .

Ecco l’elenco completo delle squadre che hanno ricevuto un invito al PGI.S e che probabilmente si sfideranno all’evento, che si svolgerà dal 2 febbraio al 28 marzo

Unione Europea Atletica digitale, ENCE, FaZe Clan, Natus Vincere, Team Liquid, TSM, VIRTUS PRO

Cina Four Angry Men, FANTERIA, Multi Circle Gaming, Petrichor Road, Tianba esports, Triumphant Song Gaming

Sud-est asiatico Attack All Around, Buriram United Esports, Daytrade Gaming, DivisionX Gaming, LG Divine

Nord America Oath, Shoot To Kill, Soniqs, Zenith Esports

Repubblica di Corea Afreeca Freecs, DAMWON Gaming, Gen.G, T1

Giappone DetonatioN Gaming White, ELEMENT.36 JAPAN

Taipei cinese Global Esports Xsset, K7 Esports

America latina FURIA Esports, META GAMING



Per tutto gennaio, tutte le 32 squadre che accettano l’invito si recheranno in Corea del Sud per competere nel PGI.S. Se una squadra dell’elenco sopra non decide di competere, è probabile che il team di Esport di PUBG abbia già un elenco di opzioni di backup per ogni regione.

Durante l’evento, PUBG Corp. “aderirà pienamente alle linee guida del governo” e adotterà le proprie misure di sicurezza per creare e promuovere un ambiente sicuro. Ciò include la richiesta a tutti i giocatori e allo staff di mettere in quarantena due settimane prima dell’inizio della competizione.

CH Kim, CEO di PUBG e KRAFTON, nell’annuncio iniziale lo scorso mese, ha dichiarato:

Stiamo tenendo PGI.S grazie al supporto dei fan e siamo fiduciosi che saremo in grado di sfruttare lo slancio di quest’anno per creare il nostro miglior evento di Esport di sempre. Con tutte le misure di sicurezza integrate nell’evento, ci impegniamo a ospitare un torneo di Esport globale sicuro che possa essere apprezzato dai nostri giocatori presenti e dai fan che guardano online da tutto il mondo.

In totale, il PGI.S durerà otto settimane e avrà un montepremi totale minimo di $ 3,5 milioni. Ci sarà anche una sfida pick’em PGI.S destinata a fornire una quota di guadagni aumentata del 30% con il montepremi e le squadre, rispetto al solito 25%.

Il team di Esport di PUBG condividerà maggiori dettagli sull’evento alla fine di questo mese ea gennaio, mentre le squadre iniziano a viaggiare e il layout dell’evento è finalizzato.