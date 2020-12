Spellbreak: da oggi il capitolo 1, The Spellstorm

Oggi 15 dicembre arriva il capitolo 1, The Spellstorm, all’interno di Spellbreak, il battle royale con le magie sviluppato da Porletariat. Da oggi oltretutto, il titolo è disponibile anche su Steam.

Queste le novità introdotte:

* Gioca su Steam: accedi a Spellbreak su Steam entro due settimane dal lancio per ottenere l’abito Hinterland!

* Svela il mistero della tempesta magica – L’intero sistema dei capitoli inizia con il capitolo 1. Mettiti alla prova in nuove missioni della storia mentre aiuti l’Ordine dei Vowbreakers e imbriglia un potere inaudito.

* Chapter key e bundle: migliora la progressione del capitolo con bonus di reputazione e guadagna 50 livelli di ricompense, oro e cosmetici esclusivi.

* Scopri il New Deadmoss – Castle Bogmore e la regione circostante sono stati completamente rinnovati con ambienti notevolmente migliorati e nuovi punti di interesse.

* Nuovi incredibili cosmetici: diventa il breaker che hai sempre desiderato essere.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra le novità introdotte in questo capitolo 1 di Spellbreak.

Qui sotto altre caratteristiche prese dalla patch note pubblicata ieri:

Con il capitolo 1, introdurremo 72 nuove missioni su “storia” e “onore” e 50 livelli di ricompense, insieme al racconto che approfondirà le origini della tempesta magica.

Incontrerai NPC al di fuori della partita che ti aiuteranno a scoprire i misteri e a guidarti nelle tue missioni.

Nel corso del capitolo, il mondo stesso si aggiornerà con alcuni nuovi elementi di gioco man mano che la storia andrà avanti…

Le missioni della storia, che costituiranno il nucleo del racconto, saranno completamente gratuite per tutti, mentre le missioni d’onore richiederanno un Pass capitolo.

Ci sono tre modi per ottenere il Pass capitolo: